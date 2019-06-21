Партия Зеленского подала всех мажоритарщиков в ЦИК: имена кандидатов до сих пор не названы

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы в Facebook. "Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы – герои", – написали в пресс-службе.

Facebook "Слуги народа"

Однако на сайте "Слуги народа" отсутствует информация об этих кандидатах. Сообщается, что списки кандидатов в мажоритарных округах еще не готовы.

Скриншот с сайта партии "Слуга народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Слуга народа" проводила праймериз в три этапа. На последнем все желающие украинцы могли проголосовать против попадания кандидатов в список. Для этого необходимо было предоставить факты, свидетельствующие об их недобропорядочности.

Так, после публикации журналистами данных о тусовщице из Киева Ирине Панченко, которая занимала 73 место в партийном списке президентской партии "Слуга народа", ее исключили из политсилы.

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