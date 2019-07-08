ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Партия Зеленского отказалась исключить из списка "троянского коня"

2.3тЧитать материал на украинском

Из избирательного списка партии "Слуга народа" не исключат Андрея Холодова, который является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом на брифинге в понедельник, 8 июля в Киеве заявил глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", – сообщил он.

Новости
Закон не писан? OBOZREVATEL призывает проверить "троянского коня" от "Слуги народа"

Разумков добавил, что Холодов и Марченко уже давно стали кумовьями, что не должно стать поводом для исключения из списка.

"Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", – акцентировал он.

Андрей Холодов на сайте "Слуги народа"

Андрей Холодов на сайте "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" провела третий этап предвыборного съезда для исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Оксана МарченкоВиктор МедведчукДмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
40
1
Смешно
0
Интересно
14
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel