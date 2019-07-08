Партия Зеленского отказалась исключить из списка "троянского коня"

Из избирательного списка партии "Слуга народа" не исключат Андрея Холодова, который является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом на брифинге в понедельник, 8 июля в Киеве заявил глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", – сообщил он.

Разумков добавил, что Холодов и Марченко уже давно стали кумовьями, что не должно стать поводом для исключения из списка.

"Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", – акцентировал он.

Андрей Холодов на сайте "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" провела третий этап предвыборного съезда для исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

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