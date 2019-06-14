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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Партия Зеленского назвала главного союзника на выборах в Раду

3.2тЧитать материал на украинском

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявила, что не считает своим союзником ни одну из "старых политсил", а с "Голосом" Святослава Вакарчука – они "за одно и тоже".

Об этом в интервью "УП" рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко. По его мнению, "Слуга народа" пересекается с "Голосом" "в некоторых регионах на Западе и немного в Киеве".

"Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты "Опоблок" и "За жизнь", – пояснил политик.

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Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

При этом Корниенко отметил, что возможность коалиции с "Голосом" еще надо обсуждать. По его словам, союз с партией "Сила и честь" также возможен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый глава Украины Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская Солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Святослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
"Слуга Народа" Партия Вакарчука "Голос"
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