Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов

Политическая партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов. При этом, партия существует лишь несколько месяцев – учредительный съезд политсилы состоялся в конце мая 2020 года.

В партии считают, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, которые должны состояться через месяц, станут определяющими. В частности, это будут первые выборы в территориальных общинах.

"Все 29 лет независимости у нас в стране такое видение, что парламент – это выше, чем областной совет, городской совет, чем депутаты общин или сельские депутаты. Наше видение – что наоборот. И мы говорим о том, что должна заработать, наконец, децентрализованная система. Мы завершим децентрализацию, потому что власть должна быть на местах... Мы сформировали списки во все областные и городские советы, а также советы территориальных общин по всей стране", – заверил лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Украины из депутатской группы "ЗА МАЙБУТНЄ", председателя Комитета по правам человека Дмитрия Лубинця, предвыборный список команды партии "ЗА МАЙБУТНЄ" в Донецкой области на 50% состоит из женщин.