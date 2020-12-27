Партия "За майбутнє" подкупала избирателей в Броварах, – депутат от "УДАРа"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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Партия 'За майбутнє' могла заниматься подкупом избирателей в Броварах

В Броварах кандидат от политической партии "УДАР" разоблачил массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии "За майбутнє".

Об этом сообщает издание "Бровары 24". По их информации, политик обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии.

СМИ отметили, что в помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь – дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидат от "Удара" обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии.

Партия "За майбутнє" могла заниматься подкупом избирателей в Броварах
Партия "За майбутнє" могла заниматься подкупом избирателей в Броварах
Партия "За майбутнє" могла заниматься подкупом избирателей в Броварах

"В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", – говорится в информации на сайте.

По данным издания, на место преступления вызвали полицию, которая должна установить факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.

"По новому законодательству тюрьма грозит не только гречкосеям, но и тем избирателями, кто продал голос за гречку", – напомнило издание.

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