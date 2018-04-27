"Партия войны" в Кремле готовит переворот: эксперт назвал условия

Правящая верхушка России переживает серьезный кризис и поэтому не исключены как обострение войны на Донбассе, так и военный переворот в самой России в случае прихода либерального правительства после инаугурации президента Владимира Путина.

Так считает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, передает "Апостроф".

"Действия России в первую очередь обусловлены внутриполитической борьбой. Дело совсем дошло до крайности, внутриполитическое напряжение в России достигло максимума за последние годы. Такого обострения не было, наверное, с 2012 года. Это в первую очередь отражается, конечно, на внешней политике", - сказал он.

По его словам, в России даже возможен военный переворот после инаугурации Владимира Путина.

"Через две недели в России будет новое правительство, и, очевидно, возможна совершенно новая политика. [Российский политик Алексей] Кудрин дает победоносные интервью, что он теперь будет рулить. Естественно, что для российской "партии войны" это настолько серьезная угроза, что ради этого можно хоть войну с Украиной затевать, чтобы этого избежать", - сказал эксперт.

При этом Фельгенгауэр считает маловероятной масштабные боевые действия на Донбассе.

"Сама по себе возможность более серьезных боевых действий на Донбассе, конечно, есть. Но в том, что это прямо сейчас там начнется, я несколько сомневаюсь", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Павел Фельгенгауэр назвал российских политиков, входящих в так называемую "партию мира".