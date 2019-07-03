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"Партия войны и мира!" Пионтковский раскрыл замысел Кремля по Украине

1.9тЧитать материал на украинском

Кремль надеется на перестановки в украинской политике, что позволят им ослабить санкционные позиции по отношению к России.

Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский, отметив, что в Украине назревает раскол политических элит, передает "Еспресо".

"В этом, безусловно, заключается замысел Кремля. Меня смущают некоторые высказывания нового президента Украины, особенно те, которые были сделаны в период предвыборной кампании. Порошенко проиграл выборы, потому что было недовольство действиями в экономической повестке дня, в борьбе с коррупцией. Это ему избиратели не простили, и большинство голосовали против, в этом был прав этот коллективный Зеленский, который вел кампанию физического Зеленского, используя и концентрируясь на этих слабых местах Порошенко. Однако, эта компания подала себя как "партию мира" и обвиняла Порошенко и всю предыдущую власть в Украине, как "партию войны", – пояснил он.

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Пионтковский отметил, что такие заявления "совершенно несправедливые и это просто предательски по отношению к Украине".

"Справедливости ради следует сказать, что вступив в должность, президент Зеленский во время своих иностранных визитов в целом повторял те же тезисы "партии сопротивления агрессии", которые являются тезисами Порошенко, даже, буквально использовал его тексты. Конечно, нет и не может быть в Украине ни одной "партии войны". Украина жертва военной агрессии", – акцентировал политолог.

Пионтковский добавил, в Украине есть "партия сопротивления агрессии" и есть "партия капитуляции".

Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

Беларусский журнал

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пионтковский рассказал, что пока президент РФ Владимир Путин жив, то Россия не уберет свои войска с территории временно оккупированного Донбасса.

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Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Россия
Тег
Россия
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