Партия венгров устроила демарш на сессии Закарпатского облсовета
На заседании Закарпатского областного совета не смогли избрать председателя из-за демарша представителей партии венгров КМКС.
Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на информацию собственного корреспондента. Депутаты отказались принимать участие в работе облсовета из-за того, что на венгерскую общину якобы оказывается регулярное давление.
Соответствующее заявление озвучил депутат от фракции КМКС Йосип Барто.
Он отметил, что обыски СБУ в одном из благотворительных фондов, связанных с венграми Закарпатья, основаны на безосновательных обвинениях. А их целью является якобы попытки запугать представителей нацменьшинства.
В КМКС отметили, что их представители проигнорировали только одно пленарное заседание, но в дальнейшем будут принимать участие в работе областного совета.
Из-за недостаточного количества оставшихся депутатов облсовет не смог избрать председателя, его заместителя и составы постоянных комиссий.
Партия КМКС получила 11,60% мест в облсовете, что является четвертым результатом. Всего же в облсовете представлены восемь политических сил.
Напомним, 30 ноября сотрудники СБУ провели в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
Правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.
Партия венгров Украины ("KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt) – политическая партия, которая отстаивает интересы венгерского меньшинства. Аббревиатура "KMKSZ" означает "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.
В Европейском Союзе отметили, что их позиция относительно сотрудничества с Украиной не изменится через дипломатические споры между Киевом и Будапештом, которые они должны решить самостоятельно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, мол, в НАТО надеются, что Украина и Венгрия найдут решение конфликта, который возник после того, как депутаты на Закарпатье выполнили венгерский гимн.