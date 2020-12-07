Партия венгров устроила демарш на сессии Закарпатского облсовета

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Партия венгров устроила демарш на сессии Закарпатского облсовета

На заседании Закарпатского областного совета не смогли избрать председателя из-за демарша представителей партии венгров КМКС.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на информацию собственного корреспондента. Депутаты отказались принимать участие в работе облсовета из-за того, что на венгерскую общину якобы оказывается регулярное давление.

Соответствующее заявление озвучил депутат от фракции КМКС Йосип Барто.

Он отметил, что обыски СБУ в одном из благотворительных фондов, связанных с венграми Закарпатья, основаны на безосновательных обвинениях. А их целью является якобы попытки запугать представителей нацменьшинства.

В КМКС отметили, что их представители проигнорировали только одно пленарное заседание, но в дальнейшем будут принимать участие в работе областного совета.

Из-за недостаточного количества оставшихся депутатов облсовет не смог избрать председателя, его заместителя и составы постоянных комиссий.

Партия КМКС получила 11,60% мест в облсовете, что является четвертым результатом. Всего же в облсовете представлены восемь политических сил.

Напомним, 30 ноября сотрудники СБУ провели в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Партия венгров Украины ("KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt) – политическая партия, которая отстаивает интересы венгерского меньшинства. Аббревиатура "KMKSZ" означает "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".

  • Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

  • Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.

  • В Европейском Союзе отметили, что их позиция относительно сотрудничества с Украиной не изменится через дипломатические споры между Киевом и Будапештом, которые они должны решить самостоятельно.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.

  • Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, мол, в НАТО надеются, что Украина и Венгрия найдут решение конфликта, который возник после того, как депутаты на Закарпатье выполнили венгерский гимн.

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