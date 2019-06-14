Партия Вакарчука зарегистрировалась на выборы: в "Голосе" сообщили о проблемах

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" в пятницу, 14 июня, подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте политсилы. При этом избирательный список "Голоса" вынужденно сократился до 176 человек.
"Старая система устроена так, чтобы не поощрять новых людей к партийной и парламентской работе, чтобы усложнить для них вход. А у нас – вся команда не из системы. И мы, к сожалению, потеряли несколько человек из списка из-за невероятно сжатых сроков и чрезмерный бюрократизм", – пояснил заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин.
Святослав Вакарчук на презентации партии
goloszmin.org
Как отметил он, средний возраст избирательного списка "Голоса" – 37,5 лет.
"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка – 24 года, самому старшему – 75, но каждый стремится воплощать изменения, которые больше нельзя откладывать. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики – 100% списка", – сказал Юрчишин.
Команда "Голоса" в ЦИК
goloszmin.org
"Избирательный закон, который не изменили, предусматривает большое количество никому не нужных бумажек. Эти данные давным-давно можно было извлечь из реестра, сделать их подачу электронной. Мы будем инициировать законодательные изменения, чтобы лишить ЦИК лишней бумажной работы", – добавил член команды Андрей Гевко.
Он также указал на другую проблему избирательного процесса: "Члены участковых избирательных комиссий получают маленькую зарплату, хотя их труд очень тяжелый и очень ответственный. А старые политические силы привыкли использовать это, чтобы взятками покупать себе нужные результаты. Такое "спонсорство" должно прекратиться, и мы будем инициировать в парламенте соответствующие законодательные изменения. Работники избирательных комиссий должны получать достойную зарплату, чтобы убрать эти коррупционные риски".
Команда "Голоса" в ЦИК
goloszmin.org
Напомним, согласно результатам свежего опроса группы "Рейтинг", в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий:
"Слуга народа" – 47,5%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%;
"Европейская солидарность" – 7,9%;
ВО "Батьківщина" – 7,5%;
"Голос" – 6,4%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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