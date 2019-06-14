Партия Вакарчука зарегистрировалась на выборы: в "Голосе" сообщили о проблемах

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" в пятницу, 14 июня, подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте политсилы. При этом избирательный список "Голоса" вынужденно сократился до 176 человек.

"Старая система устроена так, чтобы не поощрять новых людей к партийной и парламентской работе, чтобы усложнить для них вход. А у нас – вся команда не из системы. И мы, к сожалению, потеряли несколько человек из списка из-за невероятно сжатых сроков и чрезмерный бюрократизм", – пояснил заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин.

Святослав Вакарчук на презентации партии goloszmin.org

Как отметил он, средний возраст избирательного списка "Голоса" – 37,5 лет.

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка – 24 года, самому старшему – 75, но каждый стремится воплощать изменения, которые больше нельзя откладывать. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики – 100% списка", – сказал Юрчишин.

Команда "Голоса" в ЦИК goloszmin.org

"Избирательный закон, который не изменили, предусматривает большое количество никому не нужных бумажек. Эти данные давным-давно можно было извлечь из реестра, сделать их подачу электронной. Мы будем инициировать законодательные изменения, чтобы лишить ЦИК лишней бумажной работы", – добавил член команды Андрей Гевко.

Он также указал на другую проблему избирательного процесса: "Члены участковых избирательных комиссий получают маленькую зарплату, хотя их труд очень тяжелый и очень ответственный. А старые политические силы привыкли использовать это, чтобы взятками покупать себе нужные результаты. Такое "спонсорство" должно прекратиться, и мы будем инициировать в парламенте соответствующие законодательные изменения. Работники избирательных комиссий должны получать достойную зарплату, чтобы убрать эти коррупционные риски".

Команда "Голоса" в ЦИК goloszmin.org

Напомним, согласно результатам свежего опроса группы "Рейтинг", в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий:

"Слуга народа" – 47,5%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%; "Европейская солидарность" – 7,9%; ВО "Батьківщина" – 7,5%; "Голос" – 6,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!