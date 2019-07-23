Обошел "слугу народа": член "Батьківщини" прорвался в Раду по округу

Политическая партия "ВО "Батьківщина" заводит одного депутата по мажоритарному округу в Винницкой области.

Как известно из предварительных результатов Центральной избирательной комиссии, член партии Олег Мейдич попадает в парламент по 18 округу (Немиров, Ильинцы и другие).

Олегу Мейдичу 48 лет, он частный предприниматель. На данный момент является депутатом Винницкого областного совета. Своего ближайшего оппонента — кандидата от партии "Слуга народа" Павла Довганя, Мейдич обошел более чем на 8 тысяч голосов.

Олег Мейдич

Стоит отметить, что третью позицию по партийным спискам, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла ВО "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Партия обошла "Европейскую Солидарность". Исходя из известных данных, политическая сила возьмет 25 мандатов в новом парламенте.

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