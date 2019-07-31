''Я скромный человек, в месяц трачу несколько тысяч долларов'': как живут ''слуги народа''

В курортном городке Трускавец будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" проводят недельный курс обучения.

Состав крупнейшей фракции в Верховной Раде 9-го созыва очень разношерстный. Есть в политсиле как профессионалы, так и безработные или попросту "случайные люди". Именно поэтому OBOZREVATEL решил спросить у "слуг народа", знают ли они, как живут украинцы.

"Несколько тысяч долларов в месяц"

"Слуга народа" Олег Воронько, попавший под купол парламента по 103 мажоритарному округу (Днепропетровская область), рассказывает, что работы в Раде не боится.

Просыпается ежедневно в 5 утра, бегает и работает до самого вечера. При этом живет он на съемной квартире, а в Киеве будет обитать в депутатском отеле. На эти нужды из государственного бюджета выделяется более 200 тысяч гривен каждый год.

На сайте партии "Слуга народа" указано, что Олег Воронько является IT-предпринимателем. Сам же будущий нардеп признается, что он скромный, но довольно не бедный человек.

"32 тысячи гривен (депутатская зарплата. – Ред.) – это мало для Киева. Мы несколько дней назад встречались с президентом и он четко обозначил – придется жить на эту зарплату и ничего более. Я считаю, что для столицы и для людей, которые приехали из других областей, – это немного. По работе в регионе я знаю, что люди живут на пенсию в 1,5 тысячи гривен в месяц..." – подчеркнул будущий нардеп от Днепропетровской области.

При этом Олег Воронько признается, что свои ежедневные расходы он давно не считает.

"В месяц трачу ориентировочно несколько тысяч долларов. Я очень скромный человек, мне много для счастья не нужно", – подытожил "слуга народа".

"Знаю, сколько стоит проезд в маршрутке"

Коллега Воронько по Днепропетровской области, "слуга народа" от 34-го мажоритарного округа Дмитрий Черный рассказал OBOZREVATEL, что попал в партию путем обычного отбора. Мол, на данный момент он является депутатом Днепропетровского областного совета (партия УКРОП), после президентских выборов решил подать заявку и стать мажоритарщиком. Так, подал три проекта законов и стал рядовым членом "Слуги народа".

"Поддерживаю партийный законопроект про народовластие и референдум. А также проект закона про землю, мой округ, 34-й, состоит как из городов, так и з сельских районов, где есть сельхозземли. Многие хотят получить в собственность землю, но при этом боятся открытого рынка земли, продавать ее. Поэтому нужно прописывать конкретно механизмы.

И третий – про экологию. Я родом из города Желтые воды, поэтому загрязнение территорий очень большая для нас проблема", – подчеркнул Дмитрий Черный.

Дмитрий Черный facebook.com/bm.ukraine

Нардеп уверяет, что живет как рядовой гражданин. Владеет двумя квартирами, платит за коммуналку через Приват24, а также знает стоимость проезда в маршрутке "Днепр – Желтые воды".

"Я расчитывал на одну депутатскую зарплату (по его словам, это примерно 20 тысяч гривен. – Ред.), но узнал, что есть еще компенсация на жилье – мне этого хватит. Не веду пафосный образ жизни, машины у меня нет", – подчеркнул будущий "слуга народа".

"Покупает батон за 13 гривен"

100-е место в списке политической партии занимает кандидат Роксолана Пидласа. По ее словам, она отвечает за экономическое направление внутри "Слуги" и предложение стать нардепом получила от руководства политсилы. После собеседования с лидером партии Дмитрием Разумковым, она получила проходное место в списке.

Ранее же Пидласа работала в Американской торговой палате, а также была руководителем команды коммуникаций Министерства экономического развития и торговли Украины. Родилась в Черкассах.

Роксолана Пидласа facebook.com/roksolana.pidlasa

"По моему опыту проживания в Киеве, на 30 тысяч гривен можно жить", – считает Пидласа. Отвечая на вопрос о стоимости газа и хлеба, будущий нардеп сказала: "Если не ошибаюсь, то 1000 кубометров – 6200 или 6400 гривен. А буханка хлеба? Я покупаю батон за 13 гривен".

"Минималка в Украине – 30 тысяч"

Настоящий фурор в сети произвел известный борец, будущий народный депутат Жан Беленюк. На все том же тренинге в Трускавце он заявил, что будет получать около 30 тысяч гривен, которые спортстмен назвал прожиточным минимумом.

"Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи. Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то 30 тысяч гривен", – заявил он в одном из интервью.

Жан Беленюк

Справка: действительно, ежемесячная зарплата народного избранника варьируется в радиусе 30 тысяч. Она зависит от различных компенсаций, а также надбавок. Прожиточный минимум в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 1936 гривен. 1 декабря 2019 года он вырастет до 2027 гривен.

1000 кубометров газа – от 6400 до 7 тысяч гривен.

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