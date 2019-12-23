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23 декабря • обновлено в 17:36
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Партия "Слуга народа" показала наихудшие результаты на выборах в ОТГ

1.8т
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Согласно первым результатам по разным областям, партия "Слуга народа" получила сокрушительное поражение, проиграв в первую очередь самовыдвиженцам во время выборов в ОТГ.

Как сообщила председатель Житомирской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Анжелика Лабунская, так в одной из ОТГ на Житомирщине самовыдвиженцы получили 10 мест, "Батьківщина" – 8, "Слуга народа" – 3.

Вместе с тем на Киевщине в Калиновскую ОТГ от "Слуги народа" прошёл один депутат из 26. В Зазимскую от этой партии – два депутата из 22. На Закарпатье из 9-ти ОТГ "слуги" выиграли лишь в двух.

"Слуга народа" показала наихудшие результаты на выборах в ОТГ

"Слуга народа" показала наихудшие результаты на выборах в ОТГ

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По Николаевской области в Мешково-Погореловской ОТГ, в селе Капустино, 131 житель проголосовал за самовыдвиженца, 26 – за "Слугу народа", в селе Ташкент – 467 за самовыдвиженца против 7 за "слуг". В селе Коларово 757 человек отдали голоса за самовыдвиженца и 19 – за партию власти.

По Веснянской ОТГ в селе Сливино: 330 – за самовыдвиженца, 35 – за "Слугу народа". В Надбугском: 293 – за самовыдвиженца, 23 – за "Слугу народа"; в Весняном: 145 – за "Слугу народа", 473 – за самовыдвиженца.

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Автор
Глеб Иванов
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