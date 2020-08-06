Партия "Слуга народа" озвучила лозунг предвыборной кампании
Партия "Слуга народа" выбрала для предвыборной кампании на местных выборах лозунг "Украина – это ты!".
Как заявила в Facebook заместитель председателя фракции "СН" в Верховной Раде Евгения Кравчук, это не просто красивые слова.
"Слуга народа" завершила процесс децентрализации, и отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучшей. Выбрать именно свою власть, независимую от местных кланов или столичных олигархов и чиновников. А главное – стать властью, приобщившись к решению важных вопросов жизни общества", – подчеркнула она.
По словам Кравчук, обычно призывают голосовать за определенную партию, но "СН" говорит: "Голосуй за себя!".
"Ибо Харьков – это ты. Тернополь – это ты. Одесса – это ты. Донбасс – это ты. Львов – это ты. Власть в тысяче общин должна принадлежать миллионам их жителей", – добавила нардеп.
Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" планирует после местных выборов наладить сотрудничество с политсилой "Оппозиционная платформа – За жизнь".