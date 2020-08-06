Партия "Слуга народа" озвучила лозунг предвыборной кампании

Лозунгом "Слуги народа" на выборах будет "Украина – это ты!".

Партия "Слуга народа" выбрала для предвыборной кампании на местных выборах лозунг "Украина – это ты!".

Как заявила в Facebook заместитель председателя фракции "СН" в Верховной Раде Евгения Кравчук, это не просто красивые слова.

"Слуга народа" завершила процесс децентрализации, и отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучшей. Выбрать именно свою власть, независимую от местных кланов или столичных олигархов и чиновников. А главное – стать властью, приобщившись к решению важных вопросов жизни общества", – подчеркнула она.

По словам Кравчук, обычно призывают голосовать за определенную партию, но "СН" говорит: "Голосуй за себя!".

"Ибо Харьков – это ты. Тернополь – это ты. Одесса – это ты. Донбасс – это ты. Львов – это ты. Власть в тысяче общин должна принадлежать миллионам их жителей", – добавила нардеп.

Facebook Евгении Кравчук

Facebook Евгении Кравчук

Скрин Facebook

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" планирует после местных выборов наладить сотрудничество с политсилой "Оппозиционная платформа – За жизнь".