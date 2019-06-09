Партия "Слуга народа" представила свою команду: все подробности

Политическая партия "Слуга народа" объявляет список кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим на съезде партии в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве.

Как известно, ранее мероприятие перенесли на один день, так как в политической силе якобы не успели рассмотреть анкеты всех желающих баллотироваться в мажоритарных округах. Вместе с этим в СМИ уже появилась информация о "выкупе" мест в партии. К примеру, в сети активно распространяются данные о том, что за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку от "Слуги народа" собирают от 300 тысяч до 2 млн долларов. Кроме того, перед самим съездом стало известно о наличии "проблемных" мажоритарных кандидатов. Именно поэтому якобы их списки решили не обнародовать пока.

Итак, первая десятка политической партии "Слуга народа" (обновляется по мере оглашения имен):

№1 Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа"

№2 Руслан Стефанчук, доктор юридических наук, представитель президента в Верховной Раде

№3 Ирина Венедиктова, доктор юридических наук, эксперт по вопросам судебной реформы

№4 Давид Арахамия, предприниматель, волонтер

№5 Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики

№6 Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", советник президента по вопросам диджитала и инноваций

№7 Александр Корниенко, руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа"

№8 Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству

№9 Александр Ткаченко, медиа-менеджер, генеральный директор телеканала "1+1"

№10 Жан Беленюк, борец, чемпион мира по греко-римской борьбе

Напомним, что согласно последним соцопросам, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" планирует проголосовать почти половина избирателей - 48,2%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выбирали в несколько этапов. Все желающие заполнили анкеты по израильской модели, прошли собеседования и предложили проекты законов.

В то же время журналисты заподозрили политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам.

Масла в огонь подливают из других "лагерей". В частности, глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон призвал президента Владимира Зеленского не допустить попадания "негодяев" в списки политсилы "Слуга народа". "В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.

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