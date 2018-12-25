Партия ''Слуга народа'' и я идем в политику – Зеленский. Видео

Шоумен и лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский заявил, что он вместе с партией "Слуга народа" идут в политику.

Об этом он рассказал в комментарии "НикВести", ответив на вопросы журналистов о предстоящих выборах, где уточнилось, что партия зарегистрирована (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Партия "Слуга народа" идет в политику. А Владимир Зеленский – это партия "Слуга народа". Пока я не готов назвать членов", – сказал он.

У Зеленского спросили, состоит ли партия из одного человека, на что он ответил – "такого не может быть".

"И "Квартал" никогда не был свой. У нас очень большая команда в "Квартале". Людей, которых вы даже не видите на сцене – 300 человек работает. Поэтому многие люди, которые будут в партии "Слуга народа", они со мной выросли. Это не артисты", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот

Он уточнил, что закончил юридический факультет в университете. А с теми, кто работает с ним в студии "Квартал-95", шоумен вместе учился.

"Занимаются юридическими вопросами, финансовыми. Креативные люди. Умные люди. Я не сказал, что "иду или не иду" (в политику. – Ред.). Я не играюсь в эти истории", – пояснил шоумен.

На вопрос Зеленскому, идет ли он в президенты, артист рассмеялся, отметив – "это другой вопрос". "Я конкретно говорю. Это другой вопрос, держим интригу", – поделился Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что у него еще есть время для принятия решения касательно участия в выборах президента Украины, которые пройдут в 2019 году.