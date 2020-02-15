Замахнулись на всю Украину: как прошел съезд "Слуги народа" и что важно знать

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" готовится взять власть в Украине. Именно об этом говорили члены политсилы на своем съезде 15 февраля.

"Слуги" собрались не просто так, ведь среди прочего в повестке: подготовка к очередным местным выборам, которые пройдут этой осенью, расширение партийной структуры, создание своего интернет-канала и "дележка" должностей.

К чему такая спешка и что приняли в команде Зе – в материале OBOZREVATEL.

Монобольшинство 2.0?

В октябре 2020 года в Украине пройдут местные выборы. В один миг по всей стране украинцы выберут тысячи новых депутатов и мэров. По сути, это третий этап так называемой перезагрузки власти (после президентских и парламентских выборов). Логично предположить, что партии Зеленского очень хочется взять как можно больше власти. Но это сделать не так просто.

Примерно за полгода физического существования СН особых именно партийных успехов не произошло. И недавние, декабрьские выборы в несколько десятков ОТО ярко показали – на местах победить лишь с партийный брендом, именем Зеленского и красивыми видео очень сложно. СН взяла лишь четверть мест в объединенных общинах. Результат вроде и неплохой, но после стремительной победы на выборах в Верховную Раду – как минимум скромный.

Именно поэтому в Офисе президента всерьез задумались о регионах, а партию передали Александру Корниенко. Во время предвыборной кампании он занимался подбором кадров, в том числе и волонтеров, что сыграло в большой плюс. В ОП решили отдать ему детище Зеленского с условием начала партийного строительства. Первый этап его работы можно оценить уже по итогам съезда.

Съезд Пресс-служба СН

Что важно знать?

В СН определили руководителей по направлениям. По задумке руководства, именно эти люди будут развивать политсилу в регионах. В Высший совет вошли приближенные нардепы: Евгения Кравчук, Александр Качура, Анатолий Остапенко, Артем Культенко, Ольга Коваль, Роман Грищук, Вадим Галайчук, Сергей Кострийчук.

Попытались в партии решить сложный вопрос идеологии. От либертарианства отошли, теперь стали центристами. Правда, что именно это означает – многие народные депутаты так и не поняли: "Мы обещали завершение эпохи лжи. сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы – принять участие в местных выборах", – попытался разъяснить эту идею Корниенко.

Запустили образовательный центр для своих членов. В него войдут как народные депутаты, так и потенциальные кандидаты. В партии обещают до трети государственного финансирования отдавать на обучение "слуг народа".

Цель таких изменений – собрать адекватных людей в регионах. Именно поэтому в руководстве политсилы решили отдать области неким менеджерам или просто влиятельным "слугам", которые якобы не имеют там никаких интересов.

OBOZREVATEL ранее писал, к примеру, Николаевскую область решили отдать Давиду Арахамии, а Херсонскую – Александру Дубинскому. Получится ли – вопрос открытый.

Не исключено, что под ширмой открытого отбора в партии могут отдать подготовку к местным выборами и исключительно "своим". Как это происходит с назначениями глав ОГА. За последние полгода за эти должности идет активная борьба между людьми нынешнего главы ОП (бывшего советника президента) Андрея Ермака, замглавы ОП Сергея Трофимова и представителей большого бизнеса.

Они буквально "поделили" часть назначений руководителей областей. Хотя формально президент Владимир Зеленский обещал открытый конкурс и социальный лифт.

Александр Корниенко

Правда, как показывает практика, подход может прямо ударить по интересам власти в регионах. Когда за подбор кадров отвечает ставленник кураторов из Киева – результаты, мягко сказать, страдают. Закончить этот раздел хочется многообещающей фразой главы СН Александра Корниенко перед началом съезда:

"Второй этаж "Паркового" уже наш, можете приходить. Скоро нашей будет вся страна".

Элитный хаб и рюкзак за 2 тысячи евро. Чем еще запомнился съезд "слуг"?

Все проходило в элитном комплексе КВЦ "Парковый", в котором ранее команда президента регулярно проводила как брифинги, так и заседания фракции. Тут же же проводились штабные гуляния во время первого и второго туров президентских выборов. Это дорогой комплекс в 15 минутах ходьбы от Верховной Рады, ранее известный как место под "вертолетную площадку Януковича".

В "Слуге народа" официально открыли "партийный хаб". Проще говоря – главный офис политсилы. Это просторное и удобное место, где одновременно могут поместиться около 100 человек. Презентовали его только сегодня, но работали здесь "слуги" уже несколько месяцев.

Хаб партии "Слуга народа"

Хаб партии "Слуга народа"

Хаб партии "Слуга народа"

Партия Зеленского уже в марте запустит свой канал "Слуга-ТБ". Он предназначен для YouTube и будет работать только на партию. В СН уверяют, ничего затратного здесь нет, а главная цель идеи – освещать события внутри политсилы. Помимо него обещают запустить ежемесячную газету и различные буклеты в регионах Украины;

Из Офиса президента на съезд прибыл лишь замглавы Сергей Трофимов. Он в ОП отвечает за партийное строительство и региональную политику. OBOZREVATEL обратил внимание на то, что топ-чиновник пришел на встречу в рюкзаке ценой в десяток пенсий. Больше фото можно посмотреть тут.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!