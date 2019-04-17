Партия Савченко идет в Раду: социологи озвучили рейтинги

Шансы на проход политической силы "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" в Верховную Раду на предстоящих парламентских выборах в октябре 2019 равны нулю.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк, отметив, что рейтинг народного депутата Надежды Савченко не изменился с прошлого года.

"Шансы нулевые. Почему? А на каком электорате она будет играть На путинском? Там уже есть свои фавориты. Или на патриотическом электорате? Но он ее уже не воспринимает", – говорит социолог.

Вишняк напомнил, что согласно прошлогодним социологическим опросам, рейтинг партии Савченко колебался в пределах 0,1%.

"И в этом году он будет не выше, никто не будет вкладываться в этот провальный проект", – заявил он.

Прошлогодние низкие рейтинги Савченко подтверждает и социолог Киевского международного социологического института Татьяна Песковская. В комментарии OBOZREVATEL она сообщила, что еще до скандального обвинения народного депутата в попытке совершения госпереворота и террористического акта, ее рейтинги были в пределах 1%.

"У нас пока нет данных по этому поводу. Партия Надежды Савченко фигурировала в опросах еще до скандальных обвинений и ареста, тогда ее рейтинг колебался в пределах 1%. Сейчас она начинает все сначала, и мы будем это исследовать, когда она начнет свою политическую деятельности", – сказала социолог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, что 8 марта 2018 Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия, которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

Депутату Надежды Савченко инкриминируют сговор с Рубаном, экс-главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью государственного переворота. В их планы входило обстрелять здание Верховной Рады.

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