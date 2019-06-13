Партия Саакашвили представила первую пятерку: кто пойдет на выборы в Раду

В четверг, 13 июня, партия "Рух новых сил" огласила список кандидатов, которые будут принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Их фамилии озвучил лидер политсилы Михеил Саакашвили во время брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

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В первую пятерку входят:

1. Лидер партии Михеил Саакашвили.

Михеил Саакашвили

2. Экс-заместитель генерального прокурора Украины, юрист Давид Сакварелидзе.

Также был прокурором Одесской области (2015 по 2016 год), первым заместителем главного прокурора Грузии (с 2008 по 2012 год).

Давид Сакварелидзе Википедия

3. Общественный деятель Олесь Доний.

Украинский журналист и телеведущий, председатель художественного объединения "Последняя баррикада".

Был депутатом Киевского горсовета (с 1994 по 1998 год) и народным депутатом Украины 6 и 7-го созывов (Блок "Наша Украина – Народная самооборона" и внефракционный).

Олесь Доний Досье

4. Одесская гроссмейстер Наталья Жукова.

Заслуженный мастер спорта Украины, двукратная чемпионка Европы по шахматам (в 2000 и 2015 годах).

Наталья Жукова odessa-sport.info

5. Экс-министр экономики Владимир Лановой.

Доктор экономических наук. С 2005 по 2006 год был постоянным представителем президента Украины в Кабинете министров.

Владимир Лановой spektrnews.in.ua

Напомним, недавно Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко стать председателем его партии УДАР.

После этого Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать на выборах в Верховную Раду 21 июля самостоятельно.

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