Партия Саакашвили представила первую пятерку: кто пойдет на выборы в Раду

В четверг, 13 июня, партия "Рух новых сил" огласила список кандидатов, которые будут принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.
Их фамилии озвучил лидер политсилы Михеил Саакашвили во время брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
В первую пятерку входят:
1. Лидер партии Михеил Саакашвили.
Михеил Саакашвили
2. Экс-заместитель генерального прокурора Украины, юрист Давид Сакварелидзе.
Также был прокурором Одесской области (2015 по 2016 год), первым заместителем главного прокурора Грузии (с 2008 по 2012 год).
Давид Сакварелидзе
Википедия
3. Общественный деятель Олесь Доний.
Украинский журналист и телеведущий, председатель художественного объединения "Последняя баррикада".
Был депутатом Киевского горсовета (с 1994 по 1998 год) и народным депутатом Украины 6 и 7-го созывов (Блок "Наша Украина – Народная самооборона" и внефракционный).
Олесь Доний
Досье
4. Одесская гроссмейстер Наталья Жукова.
Заслуженный мастер спорта Украины, двукратная чемпионка Европы по шахматам (в 2000 и 2015 годах).
Наталья Жукова
odessa-sport.info
5. Экс-министр экономики Владимир Лановой.
Доктор экономических наук. С 2005 по 2006 год был постоянным представителем президента Украины в Кабинете министров.
Владимир Лановой
spektrnews.in.ua
Напомним, недавно Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко стать председателем его партии УДАР.
После этого Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать на выборах в Верховную Раду 21 июля самостоятельно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.
8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.
Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.
Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.
9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.
Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.
Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.
10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы.
Тогда же список партии был представлен лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко.
Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!
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