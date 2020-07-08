Партия "Пропозиция" стремительно завоевывает симпатии украинцев, - соцопрос

Новосозданная партия "Пропозиция" за считанные недели ворвалась в тройку лидеров "второго выбора". Если бы парламентские выборы состоялись на следующей неделе, за созданную мэрами партию украинцы голосовали бы сразу после традиционных партий, существующих много лет.

Таковы данные опроса группы "Социс", проведенного в июне 2020 года.

Так, по полученным социологами данных, сейчас за "Пропозицию" готовы проголосовать 3,7% респондентов в рамках "второго выбора". Фактически, новая политическая сила сразу после своего создания по темпам наращивания поддержки врывается в тройку лидеров наряду со "Слугой народа" и "Голосом".

Однако если эти некогда популярные партии сейчас стремительно теряют рейтинги, то "Пропозиция" напротив не менее стремительно завоевывает доверие избирателей. И эксперты констатируют динамический рост популярности новой политической силы.

Официально о создании партии было объявлено 19 июня 2020 года. 3 июля прошел первый Съезд новой партии. Она объединила как представителей местного самоуправления со всей Украины, так и активных неравнодушных граждан. И главной целью новой партии было объявлено построение страны на основе эффективного самоуправления. При этом "Пропозиция" не пребывает в жесткой оппозиции к центральной власти, партия готова к построению конструктивного партнерства на принципах поддержки интересов местного самоуправления.