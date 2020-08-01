Партия "Пропозиція" расширяется в регионах: Филатов заявил об открытом диалоге для всех желающих

Партия "Пропозиція" продолжает расширять представительство. Здесь уже определились с кандидатами на пост глав 23 областных центров и городских ОТГ, а также готовятся к выборам в городских, районных и сельсоветах. Один из лидеров "Пропозиции", мэр Днепра Борис Филатов подчеркивает: "В партии идёт открытый диалог со всеми, кто готов поддержать ее программные принципы и умеет работать эффективно и прозрачно".

По его словам, о присоединении к партии велись переговоры с представителями многих городов. При этом политсила только укрепляет свои позиции, когда развивается без тех, кто пытается юлить в ожидании, по их мнению, более выгодных предложений.

"Где-то мы представлены действующим мэром, где-то депутатами горсовета, где-то оппозицией, где-то мэр идёт самовыдвиженцем, а наша партия его поддерживает, где-то от нашей партии идут просто активные и неравнодушные граждане. Мы строим партию снизу, от людей", — объяснил мэр Днепра и добавил: "Несмотря на сплетни, медийные фейки и манипуляции со стороны народных депутатов, "Пропозиція" представлена уже в 17 областях Украины.

По всей стране эта политическая сила продолжает объединять тех, кто готов противостоять сложным вызовам — отстаивать права местного самоуправления и интересы громад, которые в условиях сворачивания центральной властью децентрализации хотят развивать по остаточному принципу".

По словам мэра Днепра, каждому, кто идёт в местную политику, необходимо помнить, что в стране теперь действует императивный мандат. "Те, кто думает, что "сейчас пропетляет" или "у Бени лучше условия", должен понимать, что попадает в плен к людям с отвратительной репутацией. К тем, кто потом будет вечно вытирать об вас ноги", — убежден Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг партии "Пропозиція" растет среди электоральных предпочтений днепрян в преддверии местных выборов. Горожане отмечают позитивные изменения в Днепре, причем 60,9% днепрян связывают эти изменения с деятельностью Бориса Филатова.