Партия "Пропозиція" получила наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах

Из 121 партии, которая принимала участие в местных выборах 2020 года, "Пропозиція" получила наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы. Так, Андрей Райкович на выборах в Кропивницком в первом туре набрал 53,53% голосов.

"Кропивницкий долгие годы был депрессивным городом, но мы это изменили. Сегодня горожане увидели перспективу, вместе мы сделаем наш город уютным и комфортным", – отметил Райкович.

Андрей Райкович proposition.org.ua

Сергей Сухомлин в Житомире также одержал победу в первом туре с поддержкой в 51,38% голосов.

"Мы начали в Житомире те вещи, которые изменят город коренным образом. Горожане, делая свой выбор, доказали, что они хотят, чтобы наш общий дом обновлялся и развивался", – сказал он.

Сергей Сухомлин proposition.org.ua

Бориса Филатова в Днепре во втором туре поддержали 78,07% горожан.

"Днепряне показали, что они за развитие своего города, за его будущее, за успех и за процветание, за то, чтобы Днепр стал современным европейским городом с большими перспективами", – сказал Филатов.

Борис Филатов proposition.org.ua

За Александра Сенкевича в Николаеве проголосовали 59,74% жителей города.

"Николаев – это город людей, которые смотрят в будущее, не оглядываются назад, а стремятся строить свой дом комфортным и удобным для каждого, кто в нем живет", – сказал Сенкевич.

Александр Сенкевич proposition.org.ua

Партия "Пропозиція" представлена в органах местного самоуправления в 14 областях, хоть и не вела масштабной всеукраинской кампании. По количеству депутатов она вошла в топ-10 победителей выборов. По мнению политологов, такой результат на первых для политсилы выборах показывает ее хорошие перспективы.

proposition.org.ua

"Политическая палитра будет обновляться. Еще до начала выборов я говорил, что они станут стартом для будущих парламентских. Такая партия как "Пропозиция", которая взяла опорные пункты, уже сделала заявку на общегосударственный уровень", – отметил политолог Ростислав Балабан.