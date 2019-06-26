Партия Порошенко заявила о давлении и преследовании кандидатов от "ЕС"

У кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова 26 июня начались обыски по откровенно немотивированному решению суда.

Такие действия партия "ЕС" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам, говорится в заявлении политсилы.

Юрий Бирюков (справа) Пресс-служба "Европейской солидарности"

"За последний месяц реваншисты при молчаливом согласии новой власти стремительными темпами пытаются отвоевать утраченные позиции. Через суды массово отменяются предыдущие решения команды Петра Порошенко. А следственные органы в критический политический момент, в разгар предвыборной кампании, по надуманным основаниям атакуют именно тех, кто больше всего сделал для армии, кто помог остановить орду Путина в 2014 году", – сообщили в "ЕС".

В политсиле отметили, что Юрий Бирюков – один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация "Крылья Феникса" спасли жизни сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками.

"Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, которая стала на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном", – говорится в заявлении.

Те, кто были участниками тех событий, а не прятались в тылу, знают, что именно волонтеры обеспечивали защитой добровольцев и Вооруженные силы Украины, подчеркнули в политсиле. Потому что армия в то время была практически уничтожена должностными лицами Виктора Януковича, которые сейчас скрываются в Москве.

"Европейская солидарность" расценивает обыски у Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии.

"И кто может гарантировать, что после того, как расправятся с волонтерами, не начнут судить тех, кто с оружием защищал Украину от путинской России?

Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции Достоинства и не позволим развернуть страну в прошлое! Реванш не пройдет!" – подытожили в "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пятый украинский президент Петр Порошенко заявил, что реваншисты из команды Януковича развернули мощные атаки на все европейские реформы, что угрожает безопасности Украины.

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