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Партия Порошенко выйдет на Майдан: "ЕС" поддержала демократические силы в Грузии

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Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко поддержит протест народа Грузии против России.

Акция солидарности состоится в Киеве 21 июня в 18.00 на Майдане Незалежности возле Монумента Независимости, сообщили в пресс-службе политсилы.

Протест в Грузии 20 июня 2019

Протест в Грузии 20 июня 2019

Новости-Грузия

"Члены политической партии "Европейская солидарность" выразят свою солидарность с народом Грузии, который столкнулся с очередной попыткой Кремля дестабилизировать ситуацию в стране. В мероприятии примут участие кандидаты в народные депутаты от "Европейской солидарности" и члены молодежного крыла партии ВОО "Солидарная молодежь", – отметили в партии.

Журналистов пригласили к освещению событий.

Партия Порошенко выйдет на Майдан: "ЕС" поддержала демократические силы в Грузии

Прямой

Напомним, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и столкновений разогнала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич заявила, что миссия их партии в парламенте – бороться против реванша пророссийских сил в Украине.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Anin Georgij
Anin Georgij
У Порошенко хотя бы определились, какая из двух сил в Грузии является демократической. А то помайданят опять не за того.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
А чё нормально!!!)))) Расхерачить что нибудь,резину пожечь,бутылками в ментов покидать!!!))))) Интересная жизнь у свидурей)))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Партия Порошенко выйдет на Майдан: "ЕС"....европейские МАНДАйнутые скакуны...
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