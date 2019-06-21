Партия Порошенко выйдет на Майдан: "ЕС" поддержала демократические силы в Грузии

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко поддержит протест народа Грузии против России.
Акция солидарности состоится в Киеве 21 июня в 18.00 на Майдане Незалежности возле Монумента Независимости, сообщили в пресс-службе политсилы.
Протест в Грузии 20 июня 2019
Новости-Грузия
"Члены политической партии "Европейская солидарность" выразят свою солидарность с народом Грузии, который столкнулся с очередной попыткой Кремля дестабилизировать ситуацию в стране. В мероприятии примут участие кандидаты в народные депутаты от "Европейской солидарности" и члены молодежного крыла партии ВОО "Солидарная молодежь", – отметили в партии.
Журналистов пригласили к освещению событий.
Прямой
Напомним, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и столкновений разогнала полиция.
Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич заявила, что миссия их партии в парламенте – бороться против реванша пророссийских сил в Украине.
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