Партия Порошенко упорядочила разбитый памятник Нигояну

Активисты партии "Европейская солидарность" упорядочили мемориал Героя Небесной Сотни Сергей Нигояна, который накануне разбил поклонник "русского мира".

Партийцы принесли новые лампадки, цветы и украинские флаги. Они почтили память Героя минутой молчания, сообщается на сайте партии.

Активисты "ЕС" возле памятника Сергею Нигояну Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Я не знаю, как правильно назвать людей, которые уничтожают памятники Героев, погибших за украинскую независимость... Это сегодня сделали с памятным знаком Сергею Нигояну... Флаги восстановили, осколки убрали. Реванш таким образом точно не пройдет", – написала на своей странице в сети Facebook народный депутат Украины, член команды "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Активисты "ЕС" возле памятника Сергею Нигояну Пресс-служба "Европейской солидарности"

Активисты "ЕС" возле памятника Сергею Нигояну Пресс-служба "Европейской солидарности"

Как известно, 23 июня на улице Грушевского прохожие заметили разбитый мемориал Сергею Нигояну. Человек, который разорвал украинские флаги, разбил лампадки, разбросал брусчатку и шины, позже был задержан недалеко от места преступления.

Разбитый памятник Сергею Нигояну Пресс-служба "Европейской солидарности"

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-й номер избирательного списка партии София Федина заявила, что "Европейская солидарность" собственными силами и средствами восстановит мемориал Герою Украины Сергею Нигояну.

Ранее лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что реваншисты из команды Януковича развернули мощные атаки на все европейские реформы. Освобождение же Крыма от российской оккупации предусмотрено только в программе "ЕС".

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