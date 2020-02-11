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11 февраля • обновлено в 22:32
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Партия Порошенко стала лидером по посещаемости Рады

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Депутаты парламентской фракции "Европейская солидарность" посетили 80% пленарных заседаний Верховной Рады в январе этого года.

Об этом сообщили эксперты "Комитета избирателей Украины", проанализировав показатели работы парламента в январе 2020 года.

"По данным КИУ в январе народные депутаты продемонстрировали достаточно высокие показатели присутствия на заседаниях Рады. Так, сразу 359 народных депутатов посетили все шесть пленарных заседаний Верховной Рады в январе. Для сравнения: в декабря 2019 года все заседания Рады за месяц посетили лишь 240 депутатов, в ноябре 2019 – 299", – говорится в сообщении КИУ.

Партия "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность"

Эксперты отметили, что среди фракций и групп Верховной Рады высокие показатели посещаемости у "Европейской солидарности". В среднем на пленарных заседаниях Рады в январе присутствовали 80% депутатов фракции.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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