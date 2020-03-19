Партия Порошенко решительно обратилась к Зеленскому из-за коронавируса

Партия "Европейская солидарность" призвала украинцев к консолидации усилий, и предостерегла Офис президента от соблазна использовать эпидемию как ширму для узурпации власти.

Об этом говорится в заявлении президиума центрального совета партии, опубликованном на официальном сайте. Депутаты отметили, что угрозы, стоящие перед Украиной из-за пандемии коронавируса, требуют мобилизации всех усилий и ресурсов. Особенно учитывая то, что власти слишком поздно начали реагировать на вызовы, которые несет с собой эпидемия на фоне полугодового экономического кризиса.

В партии Порошенко заявили, что поддерживают введение превентивных мер власти по противодействию эпидемии коронавируса и напомнили, что именно фракция "ЕС" настаивала на срочном проведении внеочередной сессии Верховной Рады.

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"Мы делегировали своих представителей в рабочую группу для наработки антикризисных решений. Депутаты "Европейской солидарности" проголосовали за соответствующие антикризисные законопроекты. Партия заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу", – говорится в заявлении.

Партия также отметила, что готова делегировать своих представителей в антикризисные штабы различных уровней. Вместе с тем у Порошенко констатировали, что власти слишком поздно начали реагировать на вызовы, возникшие в связи с пандемией.

"Непрофессиональные действия привели к тому, что средства защиты граждан, необходимое оборудование, тест-системы не были вовремя и в необходимом количестве подготовлены для реагирования. Особенно затруднительной является ситуация в регионах Украины. Такая вопиющая бездеятельность власти в течение трех месяцев, когда уже было достаточно информации об опасностях, которые несет эпидемия в разных странах мира, создала реальную угрозу жизни и здоровью граждан. А экономический кризис, который начался еще до эпидемии коронавируса через рыхлое и непрофессиональное управление правительства "новых лиц", привела к рискам дефолта Украины", – говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" также предостерегла власть от желания, прикрываясь карантином, узурпировать властные полномочия Офисом президента и протянуть незаконные, антидемократические и откровенно капитулянтские решение и законопроекты.

"Считаем недопустимым, используя эпидемию, немотивированное ограничение гражданских прав и свобод. Партия обращает внимание всех демократических сил в стране, гражданского общества на усиление политических преследований участников Майдана, ветеранов войны против российской агрессии, волонтеров, оппозиционных лидеров", – отметили в "ЕС" .

Также политсила предостерегла президента Владимира Зеленского от попыток сдачи национальных интересов Украины в угоду рейтингам или прихотям Кремля.

"Европейская солидарность" также заявила о готовности привлечь свою к волонтерской помощи людям из так называемых "групп риска" – это пенсионеры, пожилые люди, люди с инвалидностью, нуждающиеся в безопасной доставке продуктов питания и лекарств.

"Осознавая, что на передовой борьбы с эпидемией коронавируса сегодня находятся медицинские работники, "Европейская солидарность" призывает всех сограждан сплотиться вокруг поддержки медиков и их семей. Мы должны требовать от власти достаточных мер безопасности медработников, обеспечение больниц необходимым оборудованием, а людей, которые будут в круглосуточном режиме спасать жизни и здоровья, – соответствующими социальными гарантиями, транспортом и другими ресурсами, необходимыми для эффективной работы в чрезвычайной ситуации", – призвали в "ЕС".

Только консолидированные усилия всех политических сил, общественных движений, неравнодушных граждан дадут возможность минимизировать последствия этого глобального кризиса – убеждены в партии Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская соладирнисть" призвала волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, и присоединиться к платформе помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и тому подобное.

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