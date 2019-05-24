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Партия Порошенко получит новое название: стало известно какое

3.8тЧитать материал на украинском

Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг.

По данным источника, политсила сменит свое название на "Европейскую солидарность", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Новое название партии — "Европейская солидарность", — сказал собеседник из партии.

Отметим, что 24 мая проходит так называемый "технический съезд" партии, посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

24 канал

Новости
Из депутатской группы БПП вышли четыре нардепа: имена

31 мая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет очередной съезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, БПП обсуждают возможность выдвижения лидера политической силы, пятого президента Украины Петра Порошенко на пост премьер-министра.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А вы друзья как не зовитесь, всё в управленцы не годитесь ! Перестановка букв, не меняет сути.
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Теркин Василий
Теркин Василий
Если не посодють)))
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Питон Каа
Питон Каа
Можно, конечно, и всю Украину переименовать, назвать ее, например - Евросоюз, а вооруженные силы обозвать - НАТО. Вот только вряд ли от этого что-то изменится.
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