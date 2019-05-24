Партия Порошенко получит новое название: стало известно какое

Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг.

По данным источника, политсила сменит свое название на "Европейскую солидарность", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Новое название партии — "Европейская солидарность", — сказал собеседник из партии.

Отметим, что 24 мая проходит так называемый "технический съезд" партии, посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Петр Порошенко 24 канал

31 мая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет очередной съезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, БПП обсуждают возможность выдвижения лидера политической силы, пятого президента Украины Петра Порошенко на пост премьер-министра.

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