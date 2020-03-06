Партия Порошенко лидирует на выборах в горсовет Львова

Партия "Европейская солидарность" нарастила поддержку во Львове – на выборах во Львовский горсовет состоянию на март за партию Порошенко готовы проголосовать наибольшее количество избирателей – 27,3%.

Об этом со ссылкой на данные опроса социологической компании Fama сообщает Zaxid.net. По сравнению с октябрем прошлого года рейтинг "Европейской солидарности" вырос на 4,1%.

Вместе с тем, партии "Голос" и "Слуга народа" с осени 2019 существенно потеряли количество сторонников во Львове.

"Европейская солидарность" лидирует на выборах в горсовет Львова

В частности, "Слуга народа" пока опустилась на пятое место и имеет лишь 9,5 процентов поддержки, тогда как осенью партию Зеленского были готовы поддержать 19 процентов львовян. "Голос" потерял почти 5 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президент Украины Владимира Зеленского обвалился до 40%. Именно столько украинцев готовы отдать свои голоса, если бы в стране проходили новые выборы государства.

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