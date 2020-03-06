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6 марта • обновлено в 16:46
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Партия Порошенко лидирует на выборах в горсовет Львова

1.9т
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Партия "Европейская солидарность" нарастила поддержку во Львове – на выборах во Львовский горсовет состоянию на март за партию Порошенко готовы проголосовать наибольшее количество избирателей – 27,3%.

Об этом со ссылкой на данные опроса социологической компании Fama сообщает Zaxid.net. По сравнению с октябрем прошлого года рейтинг "Европейской солидарности" вырос на 4,1%.

Вместе с тем, партии "Голос" и "Слуга народа" с осени 2019 существенно потеряли количество сторонников во Львове.

"Европейская солидарность" лидирует на выборах в горсовет Львова

"Европейская солидарность" лидирует на выборах в горсовет Львова

В частности, "Слуга народа" пока опустилась на пятое место и имеет лишь 9,5 процентов поддержки, тогда как осенью партию Зеленского были готовы поддержать 19 процентов львовян. "Голос" потерял почти 5 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президент Украины Владимира Зеленского обвалился до 40%. Именно столько украинцев готовы отдать свои голоса, если бы в стране проходили новые выборы государства.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Львов
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
после того,как вчера сбросили рябошляпу,процентов 10 у клоуна прибавится...ну,а после посадки хряка дойдет до 80..
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Ку Алексей
Ку Алексей
прах к праху , гiмно к гiмну
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
40% сейчас для Зе незаслуженно много. Одна продажа земли чего стоит, но эти 40% этого не понимают
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