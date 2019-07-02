Партия Порошенко показала текст Евроантлантической хартии

Партия Петра Порошенко Партия "Европейская солидарность" обнародовала текст Евроантлантической хартии. Ее целью является получение Украиной полноправного членства в ЕС и НАТО.

Политсила уверена, что этот документ станет эффективным противодействием пророссийскому реваншу. Хартия опубликована на официальном сайте "ЕС".

Ниже приводим полный текст без изменений.

Мы, украинские политические силы,

для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора, определенного Конституцией Украины,

руководствуясь европейским и евроатлантическим выбором украинского народа, который обусловлен европейской цивилизационной идентичностью Украины, ее историческими отношениями с членами европейского и евроатлантического сообществ, основанных на общих цивилизационных ценностях и преданности защите человеческого достоинства и прав человека,

напоминая, что попытка отказаться от европейского курса государства вызвала Революцию Достоинства и в дань памяти Небесной Сотни,

ставя целью создания надлежащих условий для подачи заявки о вступлении Украины в ЕС и получения Плана действий по членству в НАТО,

осознавая, что только этот курс может гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благосостояние и процветание граждан Украины,

стремясь не допустить реванша сил, которые имеют целью отказаться от европейской и евроатлантической интеграции Украины,

понимая, что прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины возможно только путем дальнейшего укрепления международной солидарности в поддержке Украины и усиления нашего государства в результате реформ, необходимых для обретения полноправного членства в ЕС и НАТО,

заключаем эту хартию, обязуясь обеспечить:

1. реализацию положений Конституции Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора;

2. безусловный приоритет этого курса, сотрудничество по его реализации, недопущение его ревизии;

3. включение курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию в коалиционное соглашение и Программу деятельности Кабинета министров Украины и конкретных мероприятий, направленных на достижение этой цели;

4. определение отдельного дня/часа/пункта повестки дня в деятельности Кабинета министров Украины и Верховной Рады Украины, во время которого происходило бы рассмотрение вопросов и принятие законопроектов, посвященных европейской и евроатлантической интеграции;

5. усиление институциональных возможностей органов государственной власти для эффективной реализации политики европейской и евроатлантической интеграции Украины;

6. выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, включая обеспечение полноценного функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли;

7. выполнение Годовой национальной программы сотрудничества Украина – НАТО на 2019 год, надлежащую подготовку и выполнение таких программ в последующие годы, с целью достижения цели совместимости Вооруженных сил Украины с армиями союзников;

Флаги Украины и НАТО Сайт партии "Европейская солидарность"

8. подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и генеральному секретарю НАТО обращения о намерении Украины получить План действий по членству в НАТО с целью установления содержательной дискуссии по этому вопросу среди союзников;

9. соблюдение органами власти Плана мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (Указ ррезидента Украины "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции" от 20 апреля 2019 года);

10. присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО;

11. консолидированную позицию в поддержку продолжения политики привлечения военной и оборонной помощи Украине со стороны международных партнеров как для модернизации ВСУ, так и укрепления устойчивости украинской армии в условиях продолжающейся внешней агрессии;

12. недопущение сокращения Вооруженных сил Украины до прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины;

13. интеграцию Украины в энергетический и цифровой рынки ЕС, приближение к стандартам Шенгенской зоны и углубление таможенного сотрудничества, сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности;

14. использование мероприятий в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" для обмена опытом и лучшими практиками на пути евроинтеграции, и на этой основе укрепление связей между восточноевропейскими партнерами и ЕС;

15. сотрудничество и дальнейшую интеграцию Украины с ЕС и НАТО в сфере образования и науки;

16. повышение профессиональной компетентности государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

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17. продолжение эффективной информационной политики в сферах европейской и евроатлантической интеграции Украины, противодействие распространению ложной информации и манипуляциям общественным мнением, недопущение медиаоккупации информационного пространства Украины российским капиталом;

18. сотрудничество с ЕС и НАТО в противодействии угрозам информационной безопасности и кибербезопасности, противодействии транснациональной преступности, обеспечении устойчивости критической инфраструктуры, усилении охраны границ, минимизации рисков в сфере миграции;

19. сотрудничество Украины с НАТО по мониторингу ситуации и совместному реагированию на агрессию Российской Федерации, включая милитаризацию, в акваториях Черного и Азовского морей и районе Керченского пролива с целью обеспечения свободы судоходства в регионе;

20. создание и развитие военной базы на востоке Украины и военно-морской базы на побережье Азовского моря;

21. внедрение в течение 2020 года принципов эффективного оборонного менеджмента, подготовки, управления, планирования, бюджетного обеспечения, закупок, принятых в государствах-членах НАТО;

22. надлежащий уровень социальной поддержки участников боевых действий, их адаптацию к мирной жизни;

23. улучшение финансирования, кадрового и материально-технического обеспечения деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины, обеспечивающих сотрудничество с Европейским союзом и НАТО;

24. привлечение международной помощи в соответствии с определенными стратегическими документами целями и задачами европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал остановить ползучий пророссийский реванш. Как считает пятый президент, главная цель России – остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в свою сферу влияния всю Украину, от Донбасса до Галичины.

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