Партия Пальчевского выдвинет своих кандидатов на местных выборах по всей Украине

В политической силе "Перемога Пальчевського" заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Об этом заявил лидер партии Андрей Пальчевский во время визита в Ровенскую область, сообщает пресс-служба партии.

"Люди устали от сплошного отсутствия изменений. Команда президента – это одно слово "разочарование". А какая альтернатива? Старые политики? Нет! Люди хотят опытных новых профессионалов. Нужна системная смена власти по всей стране. Начнем эти изменения с местной власти. Я постепенно представляю свою команду по всей Украине и сегодня этот город – Ровно", – заявил Андрей Пальчевский во время своего выступления с избирателями.

Андрей Пальчевский заявил, что во время общения с жителями г. Ровно слышал много положительных отзывов и желание видеть следующим мэром города Виталия Германа. "Я много общался с людьми в парке и на улицах Ровно. Спрашивал, кому они доверяют. Меня удивило, что практически все хотят видеть следующим мэром Ровно Виталия Германа. Люди ему доверяют, так как у него безупречная репутация и он славится добрыми делами", – сказал Пальчевский.

По его словам, именно Виталия Германа партия "Перемога Пальчевського" будет выдвигать на пост мэра города Ровно.

Кроме этого, лидер партии "Перемога Пальчевського" посетил спортивный клуб, пообщался с местными жителями в различных публичных местах города, дал интервью телеканалу Ровно-1 и областному радио, а также представил свою ровенскую команду в офисе партии "Перемога Пальчевського".

В завершение своего визита в г. Ровно политик посетил городской мототрек, где его поддержало большое количество спортсменов-мотоциклистов. Андрей Пальчевский отметил, что в городской совет от партии "Перемога Пальчевського" будет баллотироваться мастер спорта, чемпион Украины по мотоспорту и Европы среди юниоров – Станислав Мельничук.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевського", лидером которой является Андрей Пальчевский.