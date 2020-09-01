В политической силе "Перемога Пальчевського" заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Партия Пальчевского выдвинет своих кандидатов на местных выборах по всей Украине

Об этом заявил лидер партии Андрей Пальчевский во время визита в Ровенскую область, сообщает пресс-служба партии.

"Люди устали от сплошного отсутствия изменений. Команда президента – это одно слово "разочарование". А какая альтернатива? Старые политики? Нет! Люди хотят опытных новых профессионалов. Нужна системная смена власти по всей стране. Начнем эти изменения с местной власти. Я постепенно представляю свою команду по всей Украине и сегодня этот город – Ровно", – заявил Андрей Пальчевский во время своего выступления с избирателями.

Партия Пальчевского выдвинет своих кандидатов на местных выборах по всей Украине

Андрей Пальчевский заявил, что во время общения с жителями г. Ровно слышал много положительных отзывов и желание видеть следующим мэром города Виталия Германа. "Я много общался с людьми в парке и на улицах Ровно. Спрашивал, кому они доверяют. Меня удивило, что практически все хотят видеть следующим мэром Ровно Виталия Германа. Люди ему доверяют, так как у него безупречная репутация и он славится добрыми делами", – сказал Пальчевский.

Партия Пальчевского выдвинет своих кандидатов на местных выборах по всей Украине

По его словам, именно Виталия Германа партия "Перемога Пальчевського" будет выдвигать на пост мэра города Ровно.

Кроме этого, лидер партии "Перемога Пальчевського" посетил спортивный клуб, пообщался с местными жителями в различных публичных местах города, дал интервью телеканалу Ровно-1 и областному радио, а также представил свою ровенскую команду в офисе партии "Перемога Пальчевського".

В завершение своего визита в г. Ровно политик посетил городской мототрек, где его поддержало большое количество спортсменов-мотоциклистов. Андрей Пальчевский отметил, что в городской совет от партии "Перемога Пальчевського" будет баллотироваться мастер спорта, чемпион Украины по мотоспорту и Европы среди юниоров – Станислав Мельничук.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевського", лидером которой является Андрей Пальчевский.

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