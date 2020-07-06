Партия Гройсмана получила самую большую поддержку жителей Винницы

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" получила самую большую поддержку жителей Винницы и области – 40,3% и 25,2% соответственно.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса от Socio Inform, которые исследовали мнения 800 человек в Виннице и 1200 в области.

Согласно полученным данным, во время борьбы с пандемией COVID-19 22% опрошенных в Винницкой области помогал фонд Владимира Гройсмана "СтопВирус", в областном центре этот показатель достиг 33% и занял первое место.

Кроме того, если бы выборы в городской совет Винницы состоялись во время опроса, то 40,3% людей проголосовали бы за партию "Украинская стратегия Гройсмана". Причем, следующая по популярности политсила – "Европейская солидарность" – набрала 10% голосов, а "Слуга народа" – 5,9%.

Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform

Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform

Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform

На потенциальных выборах в областной и районные советы партия Гройсмана тоже лидирует с рейтингом в 25,2%. На втором месте "Слуга народа" (9,5%) и "Батьківщина" (9,5%), а на третьем "ЕС" (9,3%).

Также у Владимира Гройсмана и самый высокий уровень доверия – 68% в городе и 59% в области. В то же время, у президента Владимира Зеленского – 25% и 26% соответственно.

Кроме этого, 55% опрошенных горожан и 59% жителей области считают Гройсмана лучшим премьер-министром Украины за годы Независимости.

Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform

Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform

Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинские чиновники, которые имеют отношение к управленческим процессам в государстве, должны декларировать не только доходы, но и гражданство.