Партия "Голос" потребовала от судей КСУ уйти в отставку
Партия "Голос" потребовала от судей Конституционного суда Украины уйти в отставку после решения об отмене ответственности за незаконное обогащение.
Как сообщается в заявлении "Голоса" в Facebook, партия инициирует расследование "преступного решения судей" и требует вернуть НАПК полномочия проверять декларации чиновников.
"Решение судей Конституционного суда об отмене е-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента... Судьи Конституционного суда в очередной раз показали, что поддерживают коррупционный реванш, который ставит под сомнение европейский выбор Украины", – говорится в сообщении.
"Голос" призывает украинцев выйти на акцию протеста под стенами КСУ в пятницу, 30 октября.
"Для всей Украины очевидно, что решение в пользу коррупционеров принято сознательно, чтобы скрыть теневые доходы как прежней, так и нынешней власти. Поэтому, никакого компромисса здесь не может быть", – подчеркнули в партии.
Такое обращение депутаты "Голоса" передали 29 октября в Офис генерального прокурора.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.