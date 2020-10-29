Партия "Голос" потребовала от судей КСУ уйти в отставку

Партия "Голос" потребовала от судей Конституционного суда Украины уйти в отставку после решения об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщается в заявлении "Голоса" в Facebook, партия инициирует расследование "преступного решения судей" и требует вернуть НАПК полномочия проверять декларации чиновников.

"Решение судей Конституционного суда об отмене е-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента... Судьи Конституционного суда в очередной раз показали, что поддерживают коррупционный реванш, который ставит под сомнение европейский выбор Украины", – говорится в сообщении.

"Голос" призывает украинцев выйти на акцию протеста под стенами КСУ в пятницу, 30 октября.

"Для всей Украины очевидно, что решение в пользу коррупционеров принято сознательно, чтобы скрыть теневые доходы как прежней, так и нынешней власти. Поэтому, никакого компромисса здесь не может быть", – подчеркнули в партии.

Такое обращение депутаты "Голоса" передали 29 октября в Офис генерального прокурора.

Как писал OBOZREVATEL: