Политическая партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к существующей власти Украины, объяснив такое решение разочарованностью в ее политике.

Соответствующую позицию озвучила нардеп Кира Рудик на заседании парламента в пятницу, 17 июля. Во время ее выступления у трибуны собрались все присутствующие в зале члены фракции.

"Мы пришли с большой надеждой и большими планами. За год увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор, и людей, которые не тянут даже на начальников отделов, а их назначают министрами", – заявила Рудык.

Выступление Рудик в Раде (Скриншот с видео)

По ее словам, в "Голосе" поняли, что их конструктив не интересен нынешней власти, поэтому ей не нужно помогать, а взамен – надо менять.

"Пришло время ее изменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти. Ваша и наша надежда – только на нас самих", – подытожила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука.