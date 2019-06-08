Парламентские выборы: партия Садового представила список

Политическое объединение "Самопоміч" обнародовало список партии, с которым планирует взять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.
Об этом стало известно во время съезда политсилы в субботу, 8 июня, в Киеве. Трансляция события велась на странице фракции в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Съезд партии
Скриншот видеотрансляции
В первую десятку списка вошли:
1. Мэр Львова Андрей Садовый, лидер "Самопомочі".
Андрей Садовой
Delo.ua
2. Ольга Квасницкая, депутат Одеського горсовета, известная благодаря борьбе с незаконными застройками.
3. Александра Дрик, одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.
4. Татьяна Бедняк, известная харьковская волонтер и депутат облсовета.
5. Оксана Сироид, вицеспикер Верховной Рады Украины.
6. Виталий Фидрин, ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.
7. Олег Березюк, лидер фракции "Самопомич" в Верховной Раде восьмого созыва.
8. Николай Кмить, предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".
9. Татьяна Острикова, нардеп от "Самопомочі".
10. Ольга Бабий, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.
23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.
24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.
Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.
Окончательный вердикт будет вынесен 11 июня 2019 года.
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