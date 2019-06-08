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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Парламентские выборы: партия Садового представила список

1.4тЧитать материал на украинском

Политическое объединение "Самопоміч" обнародовало список партии, с которым планирует взять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом стало известно во время съезда политсилы в субботу, 8 июня, в Киеве. Трансляция события велась на странице фракции в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Съезд партии

Съезд партии

Скриншот видеотрансляции

В первую десятку списка вошли:

1. Мэр Львова Андрей Садовый, лидер "Самопомочі".

Андрей Садовой

Андрей Садовой

Delo.ua

2. Ольга Квасницкая, депутат Одеського горсовета, известная благодаря борьбе с незаконными застройками.

3. Александра Дрик, одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.

4. Татьяна Бедняк, известная харьковская волонтер и депутат облсовета.

5. Оксана Сироид, вицеспикер Верховной Рады Украины.

6. Виталий Фидрин, ветеран АТО и предприниматель из Тернополя.

7. Олег Березюк, лидер фракции "Самопомич" в Верховной Раде восьмого созыва.

8. Николай Кмить, предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская".

9. Татьяна Острикова, нардеп от "Самопомочі".

10. Ольга Бабий, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины.

Новость обновляется...

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

  • Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

  • Окончательный вердикт будет вынесен 11 июня 2019 года.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеполитикаСамопоміч
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