Парламент ввел карантин на борьбу с коррупцией – Томенко

Лидер Общественного Движения "Рідна країна" Николай Томенко, комментируя законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на возникновение и распространение коронавируса заявил, что правительство ввело карантин якобы на борьбу с коррупцией.

По его словам, как выяснилось, важным инструментом борьбы с возникновением и распространением коронавируса в Украине станет перенос или фактически отмена декларирования доходов всеми чиновниками – от президента к главам ОТГ.

Так, Томенко особое внимание уделил таким пунктам, за которые проголосовали депутаты: "Декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления подаются за прошедший год не до 1 апреля, а до 1 июня 2020 года", а также "Субъекты декларирования, которые в период до 1 июня 2020 не имели возможности подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления...от ответственности за несвоевременное представление такой декларации ...".

Николай Томенко новостной

"Теперь я понял, как удалось Зеленскому и К. при содействии парламентской оппозиции преодолеть хотя бы временно коррупцию во власти", – отметил Томенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Томенко зарегистрировал петицию против отмены доплат и надбавок педагогам, преподавателям высших учебных заведений и стипендий студентам.

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