Парасюк – Зеленскому из-за решения КСУ: вы будете убегать и оглядываться

Бывший народный депутат Владимир Парасюк заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не защитит законы после скандального решения Конституционного суда, этим займется народ.

В своем видеообращении в Facebook Парасюк обратился к Зеленскому и украинцам. Он отметил, что история с решением Конституционного суда может для президента "плохо закончится".

"На днях Конституционный суд Украины отменил некоторые нормы антикоррупционного законодательства. Они уничтожили электронное декларирование и статью о незаконном обогащении. Они ограничили полномочия НАПК и в принципе разрушили все то, что открывало людям глаза на правду", – сказал Парасюк.

Он также рассказал, как сформировался состав Конституционного суда и призвал Зеленского защитить законы Украины.

"Владимир Александрович, если Вы тупите и забили на нашу страну и не собираетесь защищать нашу Конституцию и наши законы, то этим займется общество", – заявил экс-нардеп.

По его словам, эта история может плохо закончится для президента.

"Думаю, что вся эта история для Вас очень плохо закончится. Вы будете бежать и оглядываться, не бежит ли кто за Вами. У Вас еще есть шанс что-то изменить. Поэтому берите и меняйте. Пока не стало поздно", – добавил Парасюк.

Экс-нардеп также сообщил, что собирается 30 октября на акцию под КС, чтобы "показать судьям, где их место", а также призвал украинцев присоединится к нему.

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