''Парализованный Совбез!'' Украина выдвинула резкие требования ООН из-за России

Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Такое заявление сделал председатель Постоянного представительства Украины в ООН Владимир Ельченко в своей статье для издания "Зеркало недели".

Он подчеркивает, что такое решение очень важное в условиях агрессии России, которая является одним из постоянных членов Совбеза.

"Из-за злоупотребления РФ правом вето Совет - то при рассмотрении российско-украинского конфликта и ситуации вокруг сбивания малайзийского самолета МН17, то в вопросе Солсбери и ситуации в Сирии - оказывается парализованным", - пишет Ельченко.

"Убеждены, что постоянный член Совета Безопасности, когда он является стороной конфликта, который рассматривается Советом, должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он - заинтересованная сторона", - объяснил постпред.

Ельченко подчеркнул, что Украина входит в число стран-подписантов декларации в поддержку инициативы о добровольном обязательства представителей "постоянной пятерки" Совбеза об отказе от использования права вето в случаях массовых злодеяний.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ельченко заявил, что не уверен в том, что российская сторона будет вести переговоры с Украиной касательно размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе до президентских выборов в 2019 году.

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