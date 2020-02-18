"Папиев на раздаче": нардеп ОПЗЖ попался на кнопкодавстве в Раде

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев был замечен за кнопкодавством в сесионном зале Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все как всегда", – подписал он ролик. На кадрах видно, как Папиев подходит к местам отсутствующих в зале коллег по фракции и вставляет за них карточки в пульт для голосований.

Михаил Папиев Скриншот видео

Такое наглое нарушение правил работы парламента возмутило многих украинцев, о чем они написали в комментариях под видео.

"Папиев на раздаче", "Нда... Стабильность", "Давно не было. Стыдоба и позор", "Ну, хоть какая-то стабильность", "Как люди могут за них голосовать? Лишать мандата нужно однозначно!" – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 января, во время первого пленарного заседания Верховной Рады в новом году, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов также попались на кнопкодавстве.

Однако позже Новинский опроверг нарушение, заявив, что на видео нет кнопкодавства и его коллега по парламенту Муса Магомедов сам нажал на свою кнопку.

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