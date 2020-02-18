Главная Новости
18 февраля • обновлено в 16:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Папиев на раздаче": нардеп ОПЗЖ попался на кнопкодавстве в Раде

Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев был замечен за кнопкодавством в сесионном зале Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все как всегда", – подписал он ролик. На кадрах видно, как Папиев подходит к местам отсутствующих в зале коллег по фракции и вставляет за них карточки в пульт для голосований.

Михаил Папиев

Михаил Папиев

Скриншот видео

Такое наглое нарушение правил работы парламента возмутило многих украинцев, о чем они написали в комментариях под видео.

"Папиев на раздаче", "Нда... Стабильность", "Давно не было. Стыдоба и позор", "Ну, хоть какая-то стабильность", "Как люди могут за них голосовать? Лишать мандата нужно однозначно!" – пишут пользователи.

"Папиев на раздаче": нардеп ОПЗЖ попался на кнопкодавстве в Раде

"Папиев на раздаче": нардеп ОПЗЖ попался на кнопкодавстве в Раде

"Папиев на раздаче": нардеп ОПЗЖ попался на кнопкодавстве в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 января, во время первого пленарного заседания Верховной Рады в новом году, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов также попались на кнопкодавстве.

  • Однако позже Новинский опроверг нарушение, заявив, что на видео нет кнопкодавства и его коллега по парламенту Муса Магомедов сам нажал на свою кнопку.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Михаил Папиев
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
7
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лариса Лариса
Лариса Лариса
народ！вы чего распереживались？остальные опожоповцы заняты сборами на парад к путлеру.может поможем им копеечками-кто сколько может на билетики？
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги