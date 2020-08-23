Папа Римский и мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

С 29-й годовщиной независимости Украину уже поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, а также Папа Римский, королева Елизавета II и другие мировые лидеры.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, президент США Дональд Трамп в своем поздравлении отметил важность мирных инициатив руководства государства и противостояния пандемии COVID-19.

"Я горжусь, что США предоставили более 41 миллиона долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины", – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США продолжают неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

"Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей цветущей демократии. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев – как в правительстве, бизнесе, так и в гражданском обществе, – чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают зарубежные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины", – отметил президент США.

Лидер Франции Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира. Он также отметил действия Владимира Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

"Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила провести ряд освобождений пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня", – подчеркнул Макрон.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках стабильного политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в рамках международно признанных границ.

"В продолжение наших последних переговоров хотел бы пожелать дальнейшего развития наших двусторонних отношений и укрепления связей дружбы и доверия между нашими странами", – сказано в письме президента Франции.

Лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

"Германия и в дальнейшем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины", – говорится в поздравлении.

Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

"В это время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, я заверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Так, чтобы каждый украинец мог жить в мире, благополучии, безопасности и братстве. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны", – сказано в письме понтифика.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Зеленским Донбасс, также передала наилучшие пожелания ко Дню Независимости.

"Хорошие доверительные отношения между нашими двумя странами позволяют нам вместе решать большие глобальные проблемы. У меня все еще есть очень хорошие воспоминания о недавнем визите в вашу страну, и я очень надеюсь сотрудничать с вами для решения упомянутых проблем. Желаю вам и народу Украины счастья, процветания и всяческих успехов в будущем", – написала Соммаруга.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время", – говорится в поздравлении королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Польши Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал главе Украинского государства единства и мира.

Дуда выразил радость по поводу того, что двусторонние отношения между Польшей и Украиной развиваются дружественно, гармонично и стабильно, и роль Украины как близкого и важного государства-партнера Польши постоянно растет.

"Мы ценим наш диалог как в отношении двусторонних, так и региональных вопросов. Польша неизменно поддерживает суверенитет и целостность Украины и остается сторонником ее интересов в Евросоюзе и НАТО", – отметил президент Польши.

Президент Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства в контексте совместных европейских ценностей.

"Убежден, что добрососедским отношениям и тесному сотрудничеству между Венгрией и Украиной нет альтернативы. С радостью констатирую, что в этом году наконец-то состоялось сближение в наших отношениях. Перед нами еще много задач, но я уверен в том, что путем взаимного уважения и добрых намерений мы сможем найти решение в еще открытых вопросах", – сказано в поздравлении Адера.

Президент Словакии Зузана Чапутова направила президенту Украины видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу – устойчивого прогресса и процветания.

Также с национальным праздником Украину поздравили президент Италии Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

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