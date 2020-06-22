Принятие в Украине закона о референдуме позволит власти получать необходимый результат, манипулируя формулировкой вопросов.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал известный социолог, гендиректор Киевского международного института социологии и профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто. По его словам, "это очень опасная вещь".

"Когда в законе нет процедуры формулировку вопроса, то власть имеет возможность, манипулируя формулировкой вопрос, получить на референдуме тот результат, который ей выгодно.

Есть еще одна проблема с референдумом – не все можно выносить на него. Я остаюсь сторонником мнения, что следует выносить на референдум такой вопрос, который люди хорошо понимают, у них есть информация по этому вопросу, и это то, что их касается", – считает Паниотто.

Он добавил, что значительная часть людей во время опроса боится признаться, что чего-то не знает, и в таких случаях обычно имеет склонность говорить "да".

Владимир Паниотто (источник фото - ukrinform.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". "За" проголосовали 252 народных депутатов.