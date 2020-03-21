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21 марта • обновлено в 23:36
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Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вице-премьер-министр Украины Все статьи автора

Пане президенте, вам немає що сказати українцям?

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Спочатку вони ухайдохали економіку...

  • Замість того, щоби зранку до ночі готуватися до епідемії, дарували рожевих ведмедиків, записували пафосні відосіки і займалися самопіаром;

  • Потім слугонародні бариги продали і вивезли весь запас захисних масок з України та залишили українців сам на сам з бідою.

  • Завезли десятки тисяч людей із зон епідемії, без жодних довідок про відсутність коронавірусу і без вимог самоізоляції.

Тепер вони хочуть добити остаточно українську економіку та закрити всіх по хатах (бо масок же немає)...Ну і зранку до ночі показувати по телевізору серіал "Слуга народу" та звернення різних чиновників про те, як вони "турбуються" про українців.

Виходить, що іншої альтернативи надзвичайному стану влада не бачить?

АЛЕ ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ПЕРШІ ЧОТИРИ ПУНКТИ?

ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, ВАМ НЕМАЄ ПРО ЩО СКАЗАТИ УКРАЇНЦЯМ?

P.S. Ми точно все знаємо, що там понапідписували в Мінську? Чи є якісь інші домовленості про те, як поставити Україну на коліна?

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Автор
Павел Розенко Павел Розенко
Тема
Коронавирус
Источник
Источник: Facebook Павла Розенка
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