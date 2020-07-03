Палица: те, кто воруют у Украины, во всем обвиняют Россию

Народный депутат от фракции "За майбутнє" Игорь Палица призвал не искать российский след в отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Об этом он заявил в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", добавив, что в Украине политики привыкли винить РФ едва ли не во всех бедах.

"Знаете, в последнее время нам всем очень легко говорить, что виновата во всем Россия. Что плохо живут украинцы, то виновата Россия... Если кто-то хочет иметь другое мнение, чем тот, кто был у власти и эту страну разворовывал, то виновата Россия... Поэтому я не хочу говорить, Россия или не Россия. Это легко говорить тем, кто что-то украл. Принято так у нас, украинцев, кричать "держи вора", когда сам что-то воруешь", – сказал Палица.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Украине существенно выросли курсы евро и доллара. Так валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.