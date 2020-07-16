Палица резко разгромил власть Зеленского за невыполнение обещаний

Народный депутат от фракции "За майбутнє" Игорь Палица раскритиковал президента Владимира Зеленского и "Слугу народа" за невыполнение обещаний.

В эфире ток-шоу "Право на владу" он упрекнул действующую власть в том, что она якобы безответственно отнеслась к предвыборной программе. При этом он обращался к лидеру партии "Слуги народа" Александру Корниенко.

"Для вас программа – это фейковый грамота. Вы на ней выехали, вас выбрали, вы год просуществовали, рейтинг упал. Теперь вы думаете, что людям засунуть перед выборами еще, какую еще сказку рассказать, чтобы вас выбрали еще", – заявил Палица.

"У меня нет претензий, вы не грабите страну. Вы не знаете, что делать с ней. Предыдущая власть знала, она грабила. А вы не знаете, что делать с этой страной. Ни поохранять, ни украсть. Вот такая ваша власть за год", – сказал нардеп, добавив, что "от этого людям не легче, они едва выживают".

Палица и Корниенко

Как писал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что рейтинги "Слуги народа" снижаются из-за инцидентов с нардепами и реформами, которые внедряются.