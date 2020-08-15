Пальчевский заявил о всеукраинских амбициях своей политсилы

Obozrevatel Политика 19:27, 15.08.2020

Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский заявил об общенациональном масштабе своей политической силы "Победа Пальчевского", добавив, что она имеет активную поддержку людей по всей Украине.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Наше движение "Победа Пальчевского" связан с победой в масштабах всей Украины. Это всеукраинское политическое движение, которое очень неплохо набирает поддержку людей", – отметил Пальчевский.

Он также призвал украинцев к объединению в рядах политической силы "Победа Пальчевского" по всей стране для работы над ее развитием.

"Люди, которые поддерживают идею о том, что нам необходимо сконцентрироваться вокруг вечных ценностей, примирить Восток и Запад страны, прекратить делить нас по языку, по взглядам, по этносу и двигаться вперед, а не вспоминать пчел и кувшины позапрошлого века, а в это время воровать в долларах и носить вышиванку, всем ребятам сюда по всей Украине", - заявил Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Победа Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский.

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