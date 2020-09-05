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Пальчевский выступил против капитуляции Украины

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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Пальчевский выступил против капитуляции Украины

Бизнесмен Андрей Пальчевский. Киеввласть

Бизнесмен, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский выступил против капитуляции Украины.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook. По словам политика, у него строго проукраинская позиция в вопросе отношений с Россией.

"Позиция строго проукраинская. Мы за добрососедство со всеми, но при условии выполнения тех соглашений, которые ни в коем случае не будут ущемлять права Украины и украинцев на родные земли", – заявил он.

Также лидер партии "Перемога Пальчевского" сакцентировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

"Без сдачи и капитулянтства. Кстати, вы обратили внимание, что традиционно русскоязычные области требуют от Банковой, чтобы соблюдались интересы украинцев в первую очередь. Мир-миром, но интересов своей земли мы не отдадим", – подчеркнул Пальчевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевського", лидером которой является Андрей Пальчевский. Ранее он заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик в рамках своей инициативы уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеАндрей Пальчевский
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