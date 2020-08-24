Пальчевский: "Всех, кто любит Украину – поздравляю с Днем Независимости"

Андрей Пальческий поздравил украинцев с Днем Независимости. Он также резко раскритиковал псевдопатриотов-политиков, которые на словах признаются в любви к Украине, а на деле – уничтожают ее. Об этом идет речь в видеообращении, которое Пальчевский опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Всех, кто любит Украину – поздравляю с Днем Независимости. 29 лет мало для человека, но много для страны. Мы научились выбирать. Мы научились отстаивать свои интересы. Нам нужно научится объединяться и побеждать! Вот этого и я хотел бы пожелать", - сказал Пальчевский.

Бизнесмен не обошел вниманием украинских политиков.

"Хотелось бы обратится к тем патриотам-самозванцам, которые рассказывают нам, как они любят Украину, а сами отдали Крым, торговали с агрессором и прекрасно себя сейчас чувствуют. Есть надежда на наш народ. Мы научились выбирать", - подчеркнул он.

Ранее Пальчевский заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Политик в рамках своей инициативы уже побывал в Деснянском и Дарницком районах.

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